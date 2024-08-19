Ученые предполагают, что взрывное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке завершилось

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Взрывное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, вероятно, завершилось, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в понедельник.

"Взрывное извержение вулкана, вероятно, прекратилось, но экструзивные извержения из двух очагов вблизи лавового купола Каран (лавовые купола 300-летия РАН и Новый) продолжаются", - говорится в сообщении.

Код опасности Шивелуча для авиации снижен с красного до оранжевого.

"Сохраняется опасность выброса пепла на высоту до 10 км над уровнем моря. Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты", - отмечают вулканологи.

Сейчас вулкан закрыт облаками, но спутниковые данные KVERT показывают, что облако пепла продолжает дрейфовать к востоку от вулкана, его передняя часть к утру понедельника по местному времени находилась на расстоянии более 2 тыс. 400 км от вулкана.

Как сообщалось, накануне вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря. В райцентре Усть-Камчатск на востоке полуострова прошел небольшой пеплопад.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.