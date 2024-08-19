Суд оставил в силе приговор осужденному в Приморье американскому военному

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд отклонил апелляционную жалобу защиты военнослужащего из США Гордона Блэка, приговоренного во Владивостоке к трем годам и девяти месяцам колонии по делу о краже и угрозе убийством, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Приговор Первомайского районного суд Владивостока оставить без изменения. Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - сказала судья Ирина Балашова.

Адвокат Блэка сообщила "Интерфаксу", что решение краевого суда будет обжаловано.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы защита Блэка заявляла, что действия подзащитного судом первой инстанции квалифицировал неверно. Так, по словам адвоката, Блэк действовал не из корыстных побуждений, также он отрицал, что обладает боевыми навыками и планировал покинуть РФ. Американец в суде поддержал доводы адвоката.

Гособвинитель попросил оставить в силе приговор суда первой инстанции, заявив, что Первомайский районный суд дал надлежащую оценку материалам уголовного дела. Оснований для смягчения наказания, по мнению гособвинения, нет.

Блэк в последнем слове заявил, что "за время, которое провел в тюрьме, в тюрьме, потерял карьеру, не может увидеть своих детей", а потерпевшей посоветовал пройти терапию по сдерживанию агрессии.

Как сообщалось, в начале июля адвокат Блэка подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить приговор Первомайского районного суда и передать уголовное дело на новое разбирательство.

Первомайский районный суд Владивостока 19 июня приговорил Блэка к лишению свободы на три года и девять месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 10 тыс. руб.

34-летний гражданин США Гордон Блэк обвинялся по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). По данным следствия, в мае 2024 года фигурант, находясь в квартире своей знакомой на улице Сахалинской во Владивостоке, где он проживал вместе с ней с апреля, во время ссоры схватил девушку за шею - она посчитала это угрозой для жизни. Затем он похитил из кошелька девушки 10 тыс. рублей. Деньги американец потратил на собственные нужды, в том числе на оплату гостиничного номера, где был задержан.