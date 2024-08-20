Поиск

На 118-м году жизни в Испании скончалась самая старая жительница Земли

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Самая старая жительница Земли Мария Браниас Морера из Испании скончалась на 118-м году жизни, передает EFE.

"Она скончалась во сне утром в понедельник", - сообщили агентству во вторник ее родственники.

EFE отмечает, что Браниас Морера была признана первой в списке долгожителей в прошлом году.

Рекорд долгожительства остается за француженкой Жанн Кальман, которая скончалась в 1997 году на 123-м году жизни. За ней в списке уже скончавшихся долгожителей следуют японка Канэ Танака, которая прожила 119 лет, также 119-летняя Сара Носс из США и 118-летняя француженка Люсиль Рандон.

EFE напоминает, что список долгожителей составляет Исследовательская группа геронтологии на основании подтвержденных документов - свидетельств о рождении или о браке для людей, которым исполнилось 110 лет.

Испания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

BMW отзывает 720 тыс. автомобилей в США и 1,36 млн в Китае

ЕК скорректировала размеры пошлин на ввоз в ЕС китайских электромобилей

ЕК скорректировала размеры пошлин на ввоз в ЕС китайских электромобилей

Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий запретить УПЦ

"Мосбиржа" планирует оспаривать санкции США

"Мосбиржа" планирует оспаривать санкции США

Иран отверг обвинения в причастности к кибератакам на предвыборные штабы в США

Миллиардер Эдгар Бронфман собрался купить Paramount за $4,3 млрд

Миллиардер Эдгар Бронфман собрался купить Paramount за $4,3 млрд

Шольц анонсировал предоставление Украине кредита в 50 млрд евро

Шольц анонсировал предоставление Украине кредита в 50 млрд евро

Brent подешевела до $77,05 за баррель

Байден поставил себе в заслугу укрепление НАТО и ситуацию на Украине

Что случилось этой ночью: вторник, 20 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });