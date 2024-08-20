На 118-м году жизни в Испании скончалась самая старая жительница Земли

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Самая старая жительница Земли Мария Браниас Морера из Испании скончалась на 118-м году жизни, передает EFE.

"Она скончалась во сне утром в понедельник", - сообщили агентству во вторник ее родственники.

EFE отмечает, что Браниас Морера была признана первой в списке долгожителей в прошлом году.

Рекорд долгожительства остается за француженкой Жанн Кальман, которая скончалась в 1997 году на 123-м году жизни. За ней в списке уже скончавшихся долгожителей следуют японка Канэ Танака, которая прожила 119 лет, также 119-летняя Сара Носс из США и 118-летняя француженка Люсиль Рандон.

EFE напоминает, что список долгожителей составляет Исследовательская группа геронтологии на основании подтвержденных документов - свидетельств о рождении или о браке для людей, которым исполнилось 110 лет.