Делегация Израиля отправилась в Каир на переговоры по Газе

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Израильские переговорщики во главе с директором "Моссада" Давидом Барнеа отправились в египетскую столицу для продолжения переговоров по перемирию в секторе Газа, сообщает в четверг The Times of Israel со ссылкой на источник.

В свою очередь портал Axios отмечает, что в переговорах в четверг участвуют только США и Египет, выступающие в качестве посредников, и Израиль. По данным CNN, американскую делегацию вновь возглавляет глава ЦРУ Уильям Бернс.

Axios отмечает, что эти переговоры касаются границы между Египтом и сектором Газа, известной как Филадельфийский коридор, а также открытия КПП Рафах на этой границе. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильские военные не покинут коридор, что не устраивает не только ХАМАС, но и Египет.

По информации портала, в среду президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Нетаньяху заявил, что рассчитывает на гибкость Израиля по этому вопросу. Президент также высказал надежду на то, что переговоры позволят избавиться от последних препятствий, мешающих заключению сделки.

"Во время беседы Байден был жестким", - заявил американский источник.

Также люди, знакомые с ходом переговоров, сообщили порталу, что израильские переговорщики прибыли с обновленной информацией относительно предполагаемого размещения сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вдоль Филадельфийского коридора.

При этом ранее издание The National со ссылкой на источники сообщало, что раунд переговоров о перемирии, который должен был начаться в четверг в Каире, перенесен на следующую неделю, чтобы у сторон было время обсудить новые предложения.

В переговорном процессе по Газе, который длится уже несколько месяцев, участвуют стороны конфликта: Израиль и палестинское движение ХАМАС, а также посредники - Египет, Катар и США.

Ранее СМИ передавали, что некоторые из сторон, вовлеченных в переговоры, высказывали скептицизм относительно скорого заключения сделки из-за требований Нетаньяху, который настаивает на том, что израильские военные должны остаться в Филадельфийском коридоре и коридоре "Нецарим", который разделяет сектор Газа на северную и южную зоны. Эти территории израильские военнослужащие взяли под контроль во время продолжающейся военной операции против палестинских военизированных группировок в анклаве.

Египетские источники заявили Associated Press в среду, что ни они, ни ХАМАС не согласятся на такие условия. Также СМИ сообщали, что израильские переговорщики критикуют позицию Нетаньяху.