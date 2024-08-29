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IMO опасается разлива нефти после нападения на танкер в Красном море

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор Международной морской организации (IMO) Арсенио Домингес выразил опасения по поводу возможного разлива нефти после атаки на танкер в Красном море. Его обращение опубликовано на сайте организации.

"Я крайне обеспокоен ситуацией с танкером Sounion, который подвергся нападению при прохождении через южную часть Красного моря. На борту танкера находится около 150 тысяч тонн нефти, то есть примерно 1 млн баррелей нефти. Риск разлива нефти, представляющий чрезвычайно серьезную угрозу для окружающей среды, остается высоким, и широко распространена обеспокоенность по поводу ущерба, который такой разлив может нанести региону", - заявил Арсенио Домингес.

IMO поддерживает связь с региональными структурами ООН и готова предложить техническую помощь для решения текущих проблем безопасности и охраны окружающей среды, связанных с пострадавшим судном.

21 августа Sounion был обстрелян и загорелся близ йеменского порта Ходейда. На борту находились два гражданина России и 23 филиппинца. Их спас экипаж подошедшего на помощь французского эсминца.

Хуситы заявили, что атаковали судно, так как оно принадлежит компании, сотрудничающей с Израилем. Затем они разрешили буксирам и спасательным судам оказать помощь танкеру.

IMO Арсенио Домингес Красное море Sounion Хуситы
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