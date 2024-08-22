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Хуситы взяли на себя ответственность за нападения на два судна близ Йемена

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы обстреляли два судна в Красном море и Аденском заливе, заявил представитель хуситов Яхья Сари.

"Наши вооруженные силы провели две операции: в Красном море и Аденском заливе: целью первой операции стало судно Sounion, целью второй - судно SW North Wind I", - написал Сари в соцсети Х.

"Эти суда принадлежат компаниям, которые сотрудничают с врагом, Израилем, и которые нарушили наш запрет на заход в порты оккупированной Палестины (так хуситы называют территорию Израиля - ИФ)", - добавил он.

Ранее в четверг экипаж SW North Wind I в Аденском заливе зафиксировал пять взрывов близ этого панамского судна.

В среду греческий танкер Sounion подвергся обстрелам и загорелся в Красном море близ йеменского порта Ходейда. На борту находились два гражданина России и 23 филиппинца. Они были спасены экипажем подошедшего на помощь французского эсминца.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. За это время они обстреляли более 80 судов. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Иемен хуситы Красное море Аденский залив
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