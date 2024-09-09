Американские военные уничтожили несколько БПЛА и ракетных установок хуситов в Йемене

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU -

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) информировало об уничтожении за последние сутки трех дронов и двух ракетных установок хуситов на территории Йемена.

"За последние 24 часа силы CENTCOM успешно уничтожили три беспилотных летательных аппарата (...) хуситов и две ракетные установки на контролируемой хуситами территории Йемена", - сообщает командование в соцсети X.

Согласно сообщению, "было установлено, что эти установки представляют явную и непосредственную угрозу силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе".

"Действия были предприняты для защиты свободы судоходства", - подчеркнули в CENTCOM.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Так Йеменские мятежники-хуситы стали обстреливать суда в Красном море. За это время они атаковали более 80 судов. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.