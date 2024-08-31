Кеннеди-младший считает, что Трамп изменился после первого президентского срока

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, который поддерживает кандидата-республиканца Дональда Трампа, считает, что бывший глава Белого дома значительно изменился после первого президентского срока.

"Если президент Трамп победит (...), люди увидят совсем другого президента Трампа, в отличие от того, каким он был во время первого президентского срока", - сказал Кеннеди в интервью подкасту All In.

По словам Кеннеди, он знает Трампа 30 лет, и экс-президент "изменился как личность".

"Он (Трамп - ИФ) рассказал мне много интересных вещей о том, что он сделал не так в прошлый раз", - отметил независимый кандидат.

"Я думаю, что сейчас он интересуется своим наследием. Он хочет оставить после себя какие-то достижения и хочет сделать нашу страну лучше", - пояснил Кеннеди, добавив: "Я считаю, что он, знаете ли, прислушивается к более широкому кругу мнений. Он готовится к управлению страной прямо сейчас".

Ранее племянник 35-го президента США Джона Кеннеди - Роберт Кеннеди-младший, независимый кандидат на пост главы государства, объявил, что приостанавливает предвыборную кампанию и будет поддерживать кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.