В ЦРУ отметили, что судьба сделки о перемирии в Газе зависит от ХАМАС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Позиция движения ХАМАС в настоящий момент играет определяющую роль в том, удастся ли заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа, заявил в среду заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн.

По данным западных СМИ, он сказал, что перспективы соглашения - "это во многом вопрос, на которой будет отвечать" руководство ХАМАС. В то же время он заверил, что Израиль настроен серьезно в отношении переговоров по сделке.

Ранее в среду агентство EFE сообщало, что делегация Израиля прибыла в Доху, где примет участие в очередном раунде переговоров по ситуации в секторе Газа. В консультациях также будут принимать участие представители посредников – США, Египта и Катара. Предыдущий раунд переговоров прошел на выходных в Каире. Газета The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника отмечала, что результатов они не дали.

Между тем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду начала масштабные рейды в нескольких зонах на Западном берегу реки Иордан. Военные сообщили, что антитеррористическая операция стартовала ночью - в районе городов Дженин и Тулькарм, лагеря беженцев "Аль-Фара". Командование привлекло сотни военнослужащих, а также сотрудников пограничной стражи и сил безопасности. В небе замечены беспилотники, на улицах появились БТР и армейские бульдозеры. Солдаты устанавливают блокпосты, проводят обыски и аресты. Сообщалось, что в результате перестрелок здесь погибли не менее 10 палестинцев.

Глава израильского МИД Исраэль Кац пообещал, что Израиль займется угрозами на Западном берегу реки Иордан так же решительно, как в секторе Газа и что он может прибегнуть к временной эвакуации палестинцев из зон операций. В ООН в свою очередь заявили, что контртеррористические операции грозят серьезно ухудшить "и так уже катастрофическую ситуацию", и напомнили, что с 7 октября 2023 года тут погибли 637 человек. С осуждением действий израильской стороны выступили Египет, Турция и Лига арабских государств. The Times of Israel указывает, что за тот же период 27 израильтян погибли в результате атак в Израиле и на Западном берегу, а еще пять сотрудников сил безопасности были убиты во время столкновений на Западном берегу.

В ЦАХАЛ признали, что во время операции в лагере "Нур-Шамс" возле Тулькарма они случайно повредили водопровод. В то же время военные заверили, что вода населению лагеря доступна. Также в ЦАХАЛ опровергли информацию, что приказали местным жителям эвакуироваться, уточнив, что тем не менее обеспечат пути отхода для всех, кто пожелает уйти. Однако живущий в изгнании высокопоставленный член группировки ХАМАС Халед Машаль обвинил Израиль в осаде городов на Западном берегу, в отключении электричества и воды, подаваемых на такие важные объекты, как больницы. Он также утверждал, что США не относятся серьезно к переговорам о прекращении огня в Газе.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после брифинга в штабе Северного военного округа посетил израильско-ливанскую границу. Он напомнил, что в минувшее воскресенье ЦАХАЛ предотвратила неожиданную атаку движения "Хезболла", уничтожила тысячи ракет ближнего радиуса действия и сбила все выпущенные по Израилю беспилотники. Однако, отметил Нетаньяху, "это не конец истории", поскольку необходимо выполнить "первую и наиболее важную национальную цель" – вернуть перемещенных лиц домой на севере страны. В ответ бывший министр военного кабинета и депутат Кнессета Бени Ганц заявил, что Нетаньяху говорит неправду по поводу неотложности этой задачи для него и не уделяет достаточно внимания проблемам жителей севера.

Боевые действия продолжались и в других местах. Так, израильская авиация вновь наносила удары по югу Ливана - в районе Одайсе, Кфар-Кила и Айн аль-Тинех по силам "Хезболлы", атаковали дронами цели на шоссе Бейрут - Дамаск. Сообщалось, что военные также подорвали трехкилометровый туннель в секторе Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.