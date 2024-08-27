Макрон сообщил, что продолжает решать вопрос назначения нового премьера

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон после консультаций с лидерами политических партий страны сообщил, что продолжает работать над тем, чтобы найти устраивающего все стороны кандидата на пост премьера.

"Работа продолжается", - сказал во вторник Макрон, его слова приводят французские СМИ.

Он отметил, что готов взаимодействовать с теми, "кто хочет работать во благо страны".

Макрон с минувшей пятницы проводит консультации с руководством основных политических партий Франции по вопросу назначения нового премьер-министра.

По итогам переговоров французский лидер исключил участие в правительстве крайне левой "Непокоренной Франции" и призвал остальных участников левого союза - социалистов, "зеленых" и коммунистов - "сотрудничать с другими политическими силами".

При этом лидеры "Национального объединения" Жордан Барделла и Марин Ле Пен после встречи с Макроном высказались против любого кандидата от блока левых партий "Новый народный фронт".

На внеочередных парламентских выборах 7 июля пропрезидентская коалиция "Вместе" проиграла блоку левых партий "Новый народный фронт", в который, в частности, входит ультралевая "Непокоренная Франция". На третьем месте оказалась националистическая партия "Национальное объединение". Ни одна политическая сила не набрала абсолютного парламентского большинства.