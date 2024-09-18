В США проверку сделки Nippon Steel по покупке US Steel продлили на 90 дней

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS) продлил на 90 дней проверку сделки по покупке американской сталелитейной компании United States Steel Corp. (US Steel) на предмет угрозы национальной безопасности, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. Покупатель - японская Nippon Steel.

Таким образом, судьба сделки почти наверняка решится после ноябрьских выборов президента США. Против нее выступают как действующий глава государства Джо Байден, так и оба кандидата на этот пост - Дональд Трамп и Камала Харрис. Такого же мнения придерживается профсоюз United Steelworkers.

В соответствии с законодательством США президент может заблокировать сделку лишь после получения окончательного заключения CFIUS.

По данным британской газеты, CFIUS успел завершить проверку и заключил, что транзакция несет в себе неустранимые риски для безопасности, однако официальных рекомендаций Байдену не представил.

В предстоящие выходные американский президент встретится в Делавэре с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в рамках "Четырехстороннего диалога по безопасности" (QUAD), в который входят Австралия, Индия, США и Япония.

На прошлой неделе также сообщалось, что вице-председатель совета директоров Nippon Steel вылетел в Вашингтон, чтобы спасти сделку.

Nippon Steel объявила о покупке американского конкурента за $14,1 млрд в декабре 2023 года.

US Steel была образована в 1901 году при участии финансиста Джона Пирпонта Моргана и сталепромышленника Эндрю Карнеги и сыграла важную роль в индустриализации Штатов в XX веке. Она уже не относится к числу крупнейших американских компаний, но остается одним из ведущих сталепроизводителей. Ее основными клиентами являются автомобильные компании, производители бытовой техники и упаковки для пищевых продуктов.