Харрис выступила против продажи US Steel японской Nippon Steel
Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис выступила против продажи американского сталепроизводителя United States Steel Corp. японской компании Nippon Steel.
В ходе совместного предвыборного выступления с президентом Джо Байденом в штате Пенсильвания в понедельник она сказала, что US Steel является "имеющей историческое значение американской компанией, и для нашей страны жизненно важно поддерживать сильные американские сталелитейные компании".
"US Steel должна оставаться американской и управляться американцами, и я всегда буду поддерживать американских сталелитейщиков", - заявила Харрис.
О сделке, в рамках которой Nippon Steel намеревается купить US Steel за $14,1 млрд, было объявлено в декабре 2023 года, а в середине марта Байден высказался против нее.
Тем не менее, в опубликованном в понедельник сообщении US Steel говорится, что она остается "приверженной сделке с Nippon Steel, которая является лучшей сделкой для наших сотрудников, акционеров, сообществ и клиентов".
"Партнерство с Nippon Steel - давним инвестором в США из Японии, которая является нашим близким союзником - укрепит американскую сталелитейную промышленность, американские рабочие места и американские цепочки поставок, а также повысит конкурентоспособность и устойчивость сталелитейной промышленности США по отношению к Китаю", - сообщается в заявлении US Steel, в котором также отмечается, что только в Пенсильвании она обеспечивает работой около 4 тыс. человек.
US Steel была образована в 1901 году при участии финансиста Джона Пирпонта Моргана и сталепромышленника Эндрю Карнеги и сыграла важную роль в индустриализации Штатов в XX веке. Она уже не относится к числу крупнейших американских компаний, но остается одним из ведущих сталепроизводителей. Ее основными клиентами являются автомобильные компании, производители бытовой техники и упаковки для пищевых продуктов.