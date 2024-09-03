Харрис выступила против продажи US Steel японской Nippon Steel

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис выступила против продажи американского сталепроизводителя United States Steel Corp. японской компании Nippon Steel.

В ходе совместного предвыборного выступления с президентом Джо Байденом в штате Пенсильвания в понедельник она сказала, что US Steel является "имеющей историческое значение американской компанией, и для нашей страны жизненно важно поддерживать сильные американские сталелитейные компании".

"US Steel должна оставаться американской и управляться американцами, и я всегда буду поддерживать американских сталелитейщиков", - заявила Харрис.

О сделке, в рамках которой Nippon Steel намеревается купить US Steel за $14,1 млрд, было объявлено в декабре 2023 года, а в середине марта Байден высказался против нее.

Тем не менее, в опубликованном в понедельник сообщении US Steel говорится, что она остается "приверженной сделке с Nippon Steel, которая является лучшей сделкой для наших сотрудников, акционеров, сообществ и клиентов".

"Партнерство с Nippon Steel - давним инвестором в США из Японии, которая является нашим близким союзником - укрепит американскую сталелитейную промышленность, американские рабочие места и американские цепочки поставок, а также повысит конкурентоспособность и устойчивость сталелитейной промышленности США по отношению к Китаю", - сообщается в заявлении US Steel, в котором также отмечается, что только в Пенсильвании она обеспечивает работой около 4 тыс. человек.