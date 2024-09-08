Еще три белгородских села атакованы БПЛА

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники атаковали три села в Белгородской области, никто не пострадал, сообщил в воскресенье вечером губернатор Вячеслав Гладков.

"Ещё три населённых пункта нашей области подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. Пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, в селе Берёзовка Борисовского района в частном доме выбиты окна. В хуторе Рябики Валуйского городского округа беспилотник повредил припаркованный легковой автомобиль. В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа дрон-камикадзе сдетонировал на территории частного домовладения. "В результате взрыва повреждены кровля и окна гаража, а также осколками посечён легковой автомобиль", - сообщил губернатор.

Ранее в воскресенье над Белгородским районом ПВО уничтожила несколько воздушных целей. В результате в селе Никольское были ранены трое мирных жителей, в том числе двое детей.

В ночь на воскресенье в регионе дважды объявлялась угроза ракетной опасности.