Crew Dragon с Александром Горбуновым будет запущен на МКС 25 сентября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Запуск многоразового корабля Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Александром Горбуновым в составе экипажа МКС намечен на 25 сентября, сообщило NASA.

Сейчас экипаж корабля - Горбунов и астронавт Ник Хейг - проходит предполетный карантин.

Запуск ракеты Falcon 9 с миссией Crew-9 проведут с 40-го стартового комплекса американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 14:28 по времени Восточного побережья США (в 19:28 по Москве).

Как ранее сообщало NASA, к МКС Crew Dragon отправится с сокращенным экипажем - вместо четырех до двух членов для обеспечения возвращения на Землю двух астронавтов проблемного тестового корабля Starliner компании Boeing, которые останутся на станции до февраля.

Как ранее сообщало NASA, члены экипажа Starliner - астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс останутся на МКС до февраля 2025 года.

"Решение оставить Бутча и Суни на борту МКС и вернуть Starliner компании Boeing домой без экипажа является результатом нашей приверженности безопасности", - заявил в августе глава NASA Билл Нельсон. Астронавты вернутся на Землю на борту космического корабля компании SpaceX с двумя другими членами экипажа в рамках миссии Crew-9, которая прибудет на станцию в конце сентября.

Такое решение было принято специалистами NASA и корпорации-разработчика Boeing после анализа технического состояния корабля Starliner.

Корабль в рамках первого тестового полета с астронавтами был запущен 5 июня. Экипаж должен был пробыть на станции около восьми дней. В ходе подлета к МКС были зафиксированы проблемы с двигателями для маневрирования и утечка гелия в сервисном модуле корабля. Для проверки надежности систем корабля возвращение экипажа было отложено.

7 сентября Starliner после отстыковки от МКС совершил мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.