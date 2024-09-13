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ФРГ поднимала истребители для сопровождения военной авиации РФ над Балтийским морем

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Немецкое командование в пятницу направляло истребители ВВС ФРГ на сопровождение военных самолетов РФ в небе над Балтийским морем, говорится в сообщении военно-воздушных сил в соцсети X.

"Сегодня наши силы быстрого реагирования в Лаге (ФРГ) и в Лиелварде (Латвия) подняли по тревоге из-за российских самолетов, которые летели без оповещения и без включенных транспондеров", - отмечается в сообщении.

По информации ВВС ФРГ, в небе был замечен российский противолодочный самолет Ту-142, который сопровождал истребитель Су-30. На их сопровождение немецкие военные направили истребитель Eurofighter Typhoon.

ФРГ Балтийское море
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