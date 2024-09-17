В Белом доме заявили, что Байден провел "сердечный" телефонный разговор с Трампом

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с бывшим президентом Дональдом Трампом после попытки покушения на последнего, сообщает Белый дом.

"Президент Байден только что разговаривал с бывшим президентом Трампом и выразил свое облегчение по поводу того, что он в безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у Байдена и Трампа состоялся "сердечный разговор".

В свою очередь экс-президент поблагодарил Байдена за звонок.

"У нас был очень приятный разговор. Речь шла о работе Секретной службы", - заявил Трамп.

В воскресенье во Флориде недалеко от гольф-клуба, в котором находился Трамп, произошла стрельба.

По данным трех высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый в попытке покушения на Трампа задержан и идентифицирован как 58-летний Райан Уэсли Раут. Он был вооружен штурмовой винтовкой и находился возле гольф-клуба, когда экс-президент играл в гольф в воскресенье днем.

Как сообщается, Раут смог просунуть ствол винтовки сквозь сетчатое ограждение гольф-клуба. Секретная служба заметила его и открыла огонь. После этого Раут, так и не успевший выстрелить в Трампа, попытался на машине скрыться с места происшествия, но в итоге был задержан.

Ему грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф на сумму около $500 тыс.

Инцидент произошел примерно через два месяца после того, как вооруженный человек открыл стрельбу на митинге в поддержку Трампа в Батлере (штат Пенсильвания) и попал бывшему президенту в ухо.