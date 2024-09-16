Подозреваемому в попытке нападения на Трампа грозят 20 лет тюрьмы и штрафы в $500 тыс.

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американцу Райану Уэсли Рауту, задержанному при попытке нападения на экс-президента США Дональда Трампа, грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф на сумму около $500 тыс. Об этом сообщает в понедельник The Hill со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, на данном этапе следователи готовы предъявить Рауту обвинение в хранении огнестрельного оружия, несмотря на предыдущую судимость за тяжкое преступление, а также в хранении огнестрельного оружия со стертым серийным номером. Максимальное наказание за первое преступление составляет 15 лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тыс. Максимальное наказание по второму пункту предусматривает до 5 лет тюремного заключения и штраф в $250 тыс.

Ожидается, что официально предъявление обвинений в суде состоится 30 сентября.

Ожидается, что 23 сентября, судья назначит дату слушаний по вопросу дальнейшего содержания Раута под стражей. Как сообщает The Hill, сторона обвинения планирует добиваться содержания Раута под стражей до начала слушаний по его делу.

В свою очередь, Fox News отмечает, что следователи не исключают, что в итоге Рауту предъявят и другие обвинения.

В воскресенье во Флориде недалеко от гольф-клуба, в котором находился Трамп, произошла стрельба.

По данным трех высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый в попытке покушения на Трампа задержан и идентифицирован как 58-летний Райан Уэсли Раут. Он был вооружен штурмовой винтовкой и находился возле гольф-клуба во Флориде, когда экс-президент играл в гольф в воскресенье днем.

Как сообщается, Раут смог просунуть ствол винтовки сквозь сетчатое ограждение гольф-клуба. Секретная служба заметила его и открыла огонь.

После этого Раут, так и не успевший выстрелить в Трампа, попытался на машине скрыться с места происшествия, но в итоге был задержан.