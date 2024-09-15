CNN заметил публикацию дезинформации о Трампе в соцсетях кампании Харрис

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Один из крупневших аккаунтов предвыборного штаба вице-президента США Камалы Харрис в соцсети X неоднократно публиковал неточные и ложные материалы о ее сопернике на грядущих президентских выборах Дональде Трампе, сообщает CNN.

"Аккаунт Камалы Харрис, у которого более 1,3 млн подписчиков в соцсети X, завел привычку создавать вводящие в заблуждение нарезки видео и неточные субтитры к видеоклипам с целью нападок на бывшего президента Дональда Трампа", - информирует телеканал.

В публикации уточняется, что кампания Харрис использует этот аккаунт для того, чтобы привлечь внимание к противоречивым комментариям Трампа и его союзников. Однако, отмечает CNN, предвыборный штаб кандидата от Демократической партии в итоге сам стал распространять неверную информацию.

В частности, 17 августа на аккаунте опубликовали сообщение, в котором утверждается, что Трамп на мероприятии в Пенсильвании перепутал штат. Это сообщение сопровождалось шестисекундным видеороликом, в котором он говорит: "Будет ли это хорошо, Северная Каролина? Я так не думаю".

Однако, пишет CNN, эта фраза кандидата от республиканцев вырвана из контекста: Трамп, выступая на митинге в Пенсильвании, увидел группу сторонников из Северной Каролины и обратился к ним.

5 сентября в аккаунте Харрис опубликовали сообщение, в котором говорится: "Трамп говорит своим богатым спонсорам, что он собирается сделать налоговые выплаты для сверхбогатых "постоянными" и сократить их налоги "еще больше". Публикацию сопроводили 13-секундным роликом, в нем экс-президент говорит: "Пятый пункт моего плана - сделать налоговые льготы Трампа постоянными - это огромные налоговые льготы, самые большие из когда-либо существовавших, постоянные - и сократить налоги еще больше".

Но, пишет телеканал, в полной речи Трамп подробно рассказал, что под еще более существенным сокращением налогов он имел в виду отмену налогов на чаевые и отмену налогов на пособия по социальному обеспечению.

Ряд СМИ отмечает, что обычно как раз штаб Харрис обвиняет Трампа и его соратников в распространении ложной информации. Так, подобные обвинения прозвучали в адрес кандидата от Республиканской партии после недавних дебатов с кандидатом от демократов.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.