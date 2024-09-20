Палата представителей поддержала поправки об усилении защиты кандидатов в президенты США

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса единогласно одобрила законопроект, призванный ввести дополнительные меры по обеспечению безопасности кандидатов в президенты и вице-президенты Соединенных Штатов, сообщает NBC News.

За проект проголосовали 405 депутатов, против не высказался никто. Для одобрения законопроекта необходимо было набрать две трети голосов.

Законопроект предусматривает, что секретные службы "должны применять одинаковые стандарты при определении числа сотрудников, необходимого для защиты президентов, вице-президентов и основных кандидатов в президенты и вице-президенты".

Теперь законопроект отправится на рассмотрение в Сенат.

По данным NBC, члены обеих палат Конгресса также обсуждают вопрос о включении дополнительного финансирования секретных служб для защиты кандидатов в законопроект о временном финансировании правительства, который Конгресс должен принять до 30 сентября во избежание шатдауна.

15 сентября во Флориде недалеко от гольф-клуба, в котором находился кандидат в президенты Дональд Трамп, произошла стрельба. По данным трех высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый в попытке покушения на Трампа был задержан. Это оказался 58-летний Райан Уэсли Раут. Предположительно, он был вооружен штурмовой винтовкой и находился рядом с гольф-клубом, когда там играл Трамп.

В июле на предвыборном мероприятии Трампа в Пенсильвании человек открыл стрельбу, экс-президент был ранен в ухо, еще один человек погиб.