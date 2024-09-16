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Трамп заявил, что высказывания Байдена и Харрис спровоцировали попытку покушения на него

Трамп заявил, что высказывания Байдена и Харрис спровоцировали попытку покушения на него
Фото: Tierney L. Cross/Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник в беседе с Fox News Digital заявил, что риторика президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис послужила причиной совершенного на него в воскресенье нового нападения.

"Нападавший поверил риторике Байдена и Харрис и действовал в соответствии с ней. Их риторика привела к тому, что в меня стреляли", - подчеркнул Трамп.

"Они используют крайне резкие выражения. Я тоже могу их использовать, причем гораздо лучше, чем они, но я этого не делаю", - добавил он.

Трамп также раскритиковал американские СМИ, которые, по его мнению, "защищают нездоровую философию и любой ценой защищают" Байдена и Харрис.

Кроме того, по словам Трампа, политика действующего президента "разрушает" США, "позволяя миллионам очень опасных мигрантов проникать в страну".

В воскресенье во Флориде недалеко от гольф-клуба, в котором находился Трамп, произошла стрельба.

По данным трех высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый в попытке покушения на Трампа задержан и идентифицирован как 58-летний Райан Уэсли Раут. Предположительно, он был вооружен штурмовой винтовкой и находился возле гольф-клуба во Флориде, когда экс-президент играл в гольф в воскресенье днем.

Как сообщается, Раут смог просунуть ствол винтовки сквозь сетчатое ограждение гольф-клуба. Секретная служба заметила его и открыла огонь.

Ранее Белый дом распространил заявление Байдена, в котором говорится, что он поручил "продолжать обеспечивать Секретную службу всеми необходимыми ресурсами, возможностями и мерами защиты для обеспечения безопасности экс-президента", добавив, что "испытал облегчение", узнав, что Трамп не пострадал.

Дональд Трамп Джо Байден Камала Харрис США
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