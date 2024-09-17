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Поиски вертолета с золотодобытчиками ведутся в Приамурье

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Поисковая группа вылетела в Зейский округ Амурской области на поиски вертолета Robinson золотодобывающей компании, сообщает региональный главк МЧС России.

"В понедельник сработал аварийный маяк вертолета Robinson R66 №07424. Судно совершало не зарегистрированный перелет по территории Зейского муниципального округа, на борту находилось три человека", - говорится в сообщении.

По информации главного инженера ООО "Хэргу" (золотодобывающая компания) на поиски привлечены две наземные группы. По данным на утро вторника поиски положительного результата не принесли.

Для проведения поисковых работ в Зейский округ направлен борт МИ-8 № из аэропорта Благовещенск со спасателями Дальневосточного спасательного центра.

В Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности уточнили, что специалисты из Зеи во вторник присоединились к группе, которая вылетела на поиски пропавшего вертолета. "К поискам привлечено около 20 человек и семь единиц техники, включая вездеходы и вертолет Ми-8", - отметили в центре.

В администрации Зейского округа "Интерфаксу" сообщили, что пока нет информации о том, кто находился на борту. "Полет не был зарегистрирован, поэтому мы даже не можем пока подтвердить сколько человек было в вертолете. Все станет известно уже по результатам поиска", - сказал собеседник агентства.

МЧС России Приамурье Амурск Благовещенск
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