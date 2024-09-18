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Что случилось этой ночью: среда, 18 сентября

Массовая атака БПЛА на Торопец в Тверской области, Харрис позвонила Трампу после второго покушения на него, в ООН опасаются эскалации из-за взрывов пейджеров

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Торопец Тверской области подвергся массовой атаке БПЛА. Жителей частично эвакуировали, в городе произошел пожар.

- Число жертв взрывов пейджеров в Ливане выросло до 11 человек, около 4 тыс. ранены. В "Хезболле" пообещали ответные меры в отношении Израиля.

- Спецкоординатор ООН по Ливану опасается эскалации после взрывов пейджеров. Она осудила операцию и обратила внимание на гражданские жертвы.

- Харрис позвонила Трампу после второй попытки покушения на него. Как утверждают в Белом доме, она выразила радость "что с ним все хорошо".

- Air France и Lufthansa приостанавливают полеты в Тель-Авив. Мера вводится до четверга.

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