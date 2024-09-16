Байден предложил усилить Секретную службу США

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден после второй попытки покушения на экс-президента Дональда Трампа заявил, что Секретная служба США нуждается в большей помощи.

"Секретной службе нужно больше помощи", - приводят американские СМИ слова Байдена.

"Конгресс должен реагировать на такие потребности", - добавил он, говоря о финансировании этой службы.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии экс-глава государства Дональд Трамп поблагодарил всех, кто обеспечил его безопасность во время совершенной на выходных попытки покушения.

Ранее Белый дом распространил заявление президента Джо Байдена, в котором говорится, что он поручил "продолжать обеспечивать Секретную службу всеми необходимыми ресурсами, возможностями и мерами защиты для обеспечения безопасности экс-президента", добавив, что "испытал облегчение", узнав, что Трамп не пострадал.

В воскресенье во Флориде недалеко от гольф-клуба, в котором находился Трамп, произошла стрельба.

По данным трех высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый в попытке покушения на Трампа задержан и идентифицирован как 58-летний Райан Уэсли Раут. Предположительно, он был вооружен штурмовой винтовкой и находился возле гольф-клуба во Флориде, когда экс-президент играл в гольф в воскресенье днем.

Как сообщается, Раут смог просунуть ствол оружия сквозь сетчатое ограждение гольф-клуба. Секретная служба заметила его и открыла огонь.