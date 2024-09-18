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CNN утверждает, что за подрывом пейджеров в Ливане стоит Израиль

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Подрыв принадлежащих членам движения "Хезболла" пейджеров в Ливане был организован израильской разведкой и военными, сообщил телеканал CNN.

"Израиль стоял за нападением, в результате которого во вторник в Ливане одновременно взорвались тысячи пейджеров, принадлежащих членам "Хезболлы". Операция, в результате которой тысячи людей по всему Ливану получили ранения, стала результатом действий израильской разведывательной службы "Моссад" и израильских военных", - говорится в сообщении.

The New York Times со ссылкой на американские и другие источники из числа чиновников пишет, что израильтяне смогли поместить взрывчатое вещество в партию пейджеров тайваньского производства, которые были ввезены в Ливан и предназначались для "Хезболлы".

По данным издания, взрывчатка была заложена рядом с батареей питания в каждом пейджере, и в нее был встроен переключатель для дистанционного подрыва. Устройства сработали одновременно после получения сообщения.

Ранее ближневосточные СМИ сообщили со ссылкой на ливанский Минздрав, что в результате взрыва пейджеров погибли не менее 11 человек, около 4 тыс. получили ранения, состояние 400 из них оценивается как критическое.

Израиль Хезболла Моссад CNN
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