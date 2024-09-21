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Освобожден новозеландский пилот, который более года провел в плену в Индонезии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Новозеландский летчик провел более года в плену в индонезийской провинции Западное Папуа. Как сообщает Associated Press, местные сепаратисты освободили 38-летнего Филипа Марка Мертенса.

Он был пилотом индонезийской авиакомпании Susi Air, когда его похитили прямо с территории маленького аэродрома в феврале 2023 года.

Ответственность за похищение на себя взяла Национальная освободительная армия Западного Папуа (TPNPB), признанная в Индонезии террористической организацией. Сепаратисты действуют на территории западной части острова Новая Гвинея, принадлежащей Индонезии. Эта часть бывшей голландской колонии этнически и культурно отличается от остальной части Индонезии.

Сообщается, что новозеландца освободили после длительных переговоров. Изначально боевики заявляли, что отпустят его только в том случае, если власти Индонезии признают независимость региона Папуа.

Новая Гвинея Индонезия Западное Папуа
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