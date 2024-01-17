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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Гутерриш призвал реформировать международные институты

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш впризвал реформировать международные институты, чтобы они могли решать задачи современного мира и те, которые могут появиться в будущем.

"Институты, которые занимаются глобальным управлением, от Совета Безопасности ООН до Бреттон-Вудской системы, были созданы 80 назад. Мы не можем построить будущее для наших внуков при помощи систем, разработанных для наших дедов", - заявил он, выступая в среду на форуме в Давосе.

Он добавил, что ООН в этом году будет уделять повышенное внимание процессам реформирования. В частности, в сентябре в организации пройдет Саммит будущего, посвященный актуальным проблемам современности. На этом саммите будут рассмотрены необходимые реформы международной финансовой архитектуры, отметил Гутерриш.

Антониу Гутерриш ООН
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