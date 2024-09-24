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Пять мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Пять мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - При повторной атаке ВСУ на Белгородскую область есть пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня второй раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей. По предварительной информации, в Белгороде ранены четыре мирных жителя", - написал губернатор в своем телеграм-канале во вторник.

"На месте обстрела разворачивают ситуационный центр для жителей разрушенных и поврежденных домов, для родственников раненых и жителей района", - отметил Гладков.

Позднее Гладков сообщил, что количество пострадавших в результате недавнего обстрела увеличилось до пяти человек.

"Количество раненых увеличилось до пяти. За помощью обратился мужчина с осколочным ранением ноги. Бригада СМП доставила пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. После оказания необходимой медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение. Состояние четверых госпитализированных оценивается медиками как средней степени тяжести", - написал глава региона.

Губернатор добавил, что все оперативные и экстренные службы работают на местах, зафиксированы повреждения 37 частных домов, 21 автомобиля, шесть надворных построек.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков ВСУ Белгород Белгородская область
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