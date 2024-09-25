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Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 20 спутников Starlink

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в среду по московскому времени вывела на орбиту очередную партию из 20 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 20 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии во вторник в 21:01 по Тихоокеанскому времени США (в среду в 7:01 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 7 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 6,4 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 10-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

SpaceX Falcon 9 Starlink США
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