Прибыль крупных промпредприятий Китая в январе-августе выросла на 0,5%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-августе выросла на 0,5% относительно того же периода прошлого года – до 4,653 трлн юаней ($664 млрд). Об этом говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней.

Для сравнения: в январе-июле рост составил 3,6%.

В августе суммарная прибыль крупных промпредприятий Китая упала на 17,8% относительно того же месяца годом ранее. В июле показатель повысился на 4,1%.

Снижение прибылей стало результатом слабого спроса, неблагоприятных погодных условий, а также эффекта высокой базы, отмечают в ГСУ.

Прибыль государственных компаний за восемь месяцев текущего года уменьшилась на 1,3%, частных - увеличилась на 2,6%.

Прибыли компаний в сфере производства цветных металлов в январе-августе выросли на 64,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в сегменте выпуска компьютеров, коммуникационного и другого электронного оборудования - на 22,1%, в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания - на 18,2%, в текстильной отрасли - на 14,7%, в нефтегазовом секторе - на 3,9%, в автомобильном - на 3%.

Снижение прибыли было отмечено, в частности, в угольной промышленности (-20,9%), а также в производстве продукции машиностроения (-11,2%).