Экипаж корабля Crew Dragon перешел на борт МКС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Вслед за стыковкой американского корабля Crew Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС) в понедельник по московскому времени экипаж в составе астронавта Ника Хейга и космонавта "Роскосмоса" Александра Горбунова перешел на ее борт, сообщило NASA.

Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции была осуществлена в автоматическом режиме в воскресенье в 17:30 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 00:30 по Москве). Затем примерно через полтора часа люки между МКС и кораблем были открыты и члены экипажа перешли на борт МКС.

Запуск ракеты Falcon 9 с миссией Crew 9 был осуществлен в пятницу с 40-го стартового комплекса американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

В рамках миссии Crew 9 экипаж сокращен с четырех до двух членов для обеспечения возвращения на Землю двух астронавтов проблемного тестового корабля Starliner компании Boeing - Бутча Уилмора и Суни Уильямс.

В ходе подлета к МКС в начале июня на корабле Starliner были зафиксированы проблемы с двигателями для маневрирования и утечка гелия в его сервисном модуле. 7 сентября по московскому времени он в беспилотном режиме был отстыкован от МКС и в автоматическом режиме приземлился в штате Нью-Мексико.

Экипаж миссии Crew 9 пробудет на орбите около пяти месяцев до февраля 2025 года. Вместе с Хейгом и Горбуновым на Землю вернутся Уилмор и Уильямс, которые должны были в рамках тестового полета Starliner пробыть на МКС всего восемь дней.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сказал "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.