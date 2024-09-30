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Экипаж корабля Crew Dragon перешел на борт МКС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Вслед за стыковкой американского корабля Crew Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС) в понедельник по московскому времени экипаж в составе астронавта Ника Хейга и космонавта "Роскосмоса" Александра Горбунова перешел на ее борт, сообщило NASA.

Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции была осуществлена в автоматическом режиме в воскресенье в 17:30 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 00:30 по Москве). Затем примерно через полтора часа люки между МКС и кораблем были открыты и члены экипажа перешли на борт МКС.

Запуск ракеты Falcon 9 с миссией Crew 9 был осуществлен в пятницу с 40-го стартового комплекса американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

В рамках миссии Crew 9 экипаж сокращен с четырех до двух членов для обеспечения возвращения на Землю двух астронавтов проблемного тестового корабля Starliner компании Boeing - Бутча Уилмора и Суни Уильямс.

В ходе подлета к МКС в начале июня на корабле Starliner были зафиксированы проблемы с двигателями для маневрирования и утечка гелия в его сервисном модуле. 7 сентября по московскому времени он в беспилотном режиме был отстыкован от МКС и в автоматическом режиме приземлился в штате Нью-Мексико.

Экипаж миссии Crew 9 пробудет на орбите около пяти месяцев до февраля 2025 года. Вместе с Хейгом и Горбуновым на Землю вернутся Уилмор и Уильямс, которые должны были в рамках тестового полета Starliner пробыть на МКС всего восемь дней.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сказал "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

Crew Dragon Falcon 9 NASA SpaceX
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