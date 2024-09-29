Число пострадавших в ДТП под Краснодаром увеличилось до 31 человека

22 госпитализированы

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Число пострадавших в столкновении рейсового автобуса и грузовика в Краснодарском крае увеличилось до 31 человека, 22 госпитализированы, еще девяти помощь оказана амбулаторно, сообщил оперштаб Кубани в воскресенье.

"По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, в больницы краевого центра госпитализированы 22 человека, из них трое - дети. Амбулаторно помощь получили девять человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.

О госпитализации 22 пострадавших в аварии проинформировало также МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП травмы получили 29 человек.

По данным ГУ МВД России по краю, информация о столкновении пассажирского автобуса с грузовиком на 16 км автодороги "Темрюк - Краснодар - граница Ставропольского края" поступила в полицию в 19:45 мск. Предварительно установлено, что грузовик MAN выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Yutong. В результате столкновения транспортные средства загорелись.

В момент ДТП в автобусе, который выполнял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находились 49 человек. Все они успели покинуть горящий автобус. В результате ДТП погиб водитель фуры.