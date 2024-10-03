Поиск

Не менее двух человек погибли в результате удара Израиля в центре Бейрута

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере два человека погибли в результате удара Израиля в центре Бейрута, сообщает министерство здравоохранения Ливана.

По данным министерства, по меньшей мере два человека погибли и 11 человек получили ранения в результате удара Израиля в центре Бейрута.

Как сообщает агентство Associated Press, Израиль нанес авиаудар по жилому дому недалеко от центра ливанской столицы, в жилом районе Башура.

Авиаудар был нанесен недалеко от штаб-квартиры ООН, офиса премьер-министра и парламента.

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий радикальной шиитской группировке "Хезболла", сообщил, что целью удара было медицинское учреждение ливанского движения.

Ранее армия обороны Израиля сообщила в своем Telegram-канале, что нанесла "точный удар по Бейруту".

В свою очередь телеканал CNN сообщил, что съемочная группа в Бейруте услышала громкие взрывы и увидела дым, поднимающийся над центром столицы Ливана.

Тем временем министерство здравоохранения Ливана заявило, что за минувшие сутки в результате израильских нападений в Ливане погибли 46 человек, 85 ранены.

Бейрут Израиль Ливан Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп после дебатов кандидатов в вице-президенты заявил, что не ошибся с выбором Вэнса

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС взял на себя ответственность за нападение в Яффе

ХАМАС взял на себя ответственность за нападение в Яффе

Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Ирак, Казахстан и РФ заявили, что в сентябре вышли на соответствие своим квотам в ОПЕК+

Переговоры министров ОПЕК+ на JMMC сосредоточены вокруг компенсаций рядом стран сверхдобычи

Переговоры министров ОПЕК+ на JMMC сосредоточены вокруг компенсаций рядом стран сверхдобычи

В Банке Англии считают, что мировые рынки уязвимы перед риском резкой коррекции

В Банке Англии считают, что мировые рынки уязвимы перед риском резкой коррекции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });