Не менее двух человек погибли в результате удара Израиля в центре Бейрута

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере два человека погибли в результате удара Израиля в центре Бейрута, сообщает министерство здравоохранения Ливана.

По данным министерства, по меньшей мере два человека погибли и 11 человек получили ранения в результате удара Израиля в центре Бейрута.

Как сообщает агентство Associated Press, Израиль нанес авиаудар по жилому дому недалеко от центра ливанской столицы, в жилом районе Башура.

Авиаудар был нанесен недалеко от штаб-квартиры ООН, офиса премьер-министра и парламента.

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий радикальной шиитской группировке "Хезболла", сообщил, что целью удара было медицинское учреждение ливанского движения.

Ранее армия обороны Израиля сообщила в своем Telegram-канале, что нанесла "точный удар по Бейруту".

В свою очередь телеканал CNN сообщил, что съемочная группа в Бейруте услышала громкие взрывы и увидела дым, поднимающийся над центром столицы Ливана.

Тем временем министерство здравоохранения Ливана заявило, что за минувшие сутки в результате израильских нападений в Ливане погибли 46 человек, 85 ранены.