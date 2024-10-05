В Израиле предположили, что уничтожили более 400 бойцов "Хезболлы" за последние дни

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Израильские военнослужащие сумели ликвидировать свыше 400 бойцов группировки "Хезболла" с момента старта ранее на этой неделе наземной операции в Ливане, сообщает в субботу The Times of Israel.

Речь идет как о бойцах, погибших во время боев с израильскими сухопутными силами, так и о тех, кто попал под авиаудары.

По данным командования Армии обороны Израиля, среди погибших есть командиры "Хезболлы", отвечавшие за боевые действия на юге Ливана.

Израиль называет наземную операцию ограниченной по масштабам. Ее цель - разрушение инфраструктуры "Хезболлы" в районе границы с Израилем. В израильском военном командовании заверяют, что намерены завершить операцию как можно быстрее. Возможно, даже за несколько недель.