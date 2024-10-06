Около 30 снарядов было выпущено по Израилю со стороны Ливана

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала со стороны Ливана пуск около 30 снарядов по израильской территории, сообщила армейская пресс-служба.

"После того, как между 00:30 и 00:31 в районе Кирьят-Шмоны прозвучали сирены, было обнаружено около 30 снарядов, летевших из Ливана на территорию Израиля", - говорится в сообщении.

Некоторые снаряды были перехвачены, другие упали в этом районе, уточнила пресс-служба.

Арабские СМИ сообщили со ссылкой на израильскую медиа-платформу, что одна из ракет попала в полицейский участок в Кирьят-Шмоне.