Папа осудил мировое сообщество за неспособность урегулировать ближневосточный конфликт

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в годовщину нападения группировки ХАМАС на Израиль раскритиковал международное сообщество за неспособность урегулировать кризис на Ближнем Востоке, сообщает Vatican News.

"Год назад вспыхнуло пламя ненависти. Оно не потухло, а разгорелось с новой силой. Это стало возможным из-за постыдной неспособности международного сообщества и сильнейших стран добиться прекращения огня и положить конец трагичной войне", - говорится в обращении понтифика от 7 октября.

Он отметил, что гнев и желание отомстить продолжают усиливаться, и только немногие осознают, что сейчас нужнее всего диалог и мир. Войну он назвал поражением и добавил, что оружие не строит будущее, а разрушает его.

7 октября 2023 года около трех тысяч боевиков ХАМАС напали на Израиль. Были убиты около 1200 человек, еще 251 человек взят в заложники. В плену у боевиков остается 101 заложник.