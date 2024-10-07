Байден заверил Израиль в поддержке США и почтил память жертв нападения ХАМАС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в годовщину нападения группировки ХАМАС на Израиль заявил, что Вашингтон привержен безопасности еврейского народа и поддерживает его право на самооборону.

"Спустя год мы с вице-президентом Харрис полностью привержены безопасности еврейского народа, безопасности Израиля и его праву на существование. Мы поддерживаем право Израиля на самозащиту от атак "Хезболлы", ХАМАС, хуситов и Ирана", - указано в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

Президент США отметил, что 7 октября прошлого года стало "самым смертоносным днем для еврейского народа со времен холокоста".

Байден также заявил, что его администрация продолжит работу для обеспечения освобождения из сектора Газа более 100 заложников, в том числе американцев.

"Мы продолжим работать над достижением соглашения о режиме прекращения огня в Газе, которое позволит вернуть заложников домой, увеличить поставки гумпомощи, чтобы облегчить ситуацию на местах, обеспечить безопасность Израиля и положить конец войне", - подчеркнул президент США.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, в результате которого были убиты около 1,2 тыс. человек и 251 был взят в заложники. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС.