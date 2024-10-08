В руководстве "Хезболлы" заявили, что операции Израиля не ослабили группировку

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ливанское шиитское движение "Хезболла" сохранило свои военные возможности после израильских атак и намерено продолжать наносить удары по Израилю, заявил исполняющий обязанности главы "Хезболлы" Наим Кассем во вторник.

"Наш военный потенциал в полном порядке. То, что говорят про него наши враги - это иллюзия. Они лгут", - приводит его слова "Аль-Джазира".

Кассем заявил, что базирующаяся в Ливане группировка будет запускать ракеты еще глубже по территории Израиля, что, по его словам, приведет к эвакуации еще большего числа израильтян.

"Израильтяне планируют убивать ливанских мирных граждан и опустошать деревни, чтобы посеять хаос. Но я говорю им: ваши усилия тщетны", - подчеркнул Кассем.

Он также заявил, что "Хезболла" считает США главным партнером Израиля, и если бы не поддержка Вашингтона, "израильская агрессия бы прекратилась через месяц".

Израильские ВВС 27 сентября нанесли мощный авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате этого удара погиб бывший генеральный секретарь движения Хасан Насралла.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов движения в приграничном районе на юге Ливана.