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С территории Ливана по Израилю выпустили 25 ракет

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о запуске с ливанской территории 25 ракет по городу Кирьят-Шмона в северной части страны, сообщает The Times of Israel.

По данным ЦАХАЛ, некоторые ракеты удалось перехватить. В результате обстрела никто не пострадал.

Ранее во вторник ливанское шиитское движение "Хезболла" выпустило около 105 ракет по району города Хайфы, напоминает The Times of Israel. В связи с этим ЦАХАЛ распорядилась о закрытии ряда школ в этом округе.

В свою очередь телеканал "Аль-Майядин" сообщает, что между "Хезболлой" и израильской армией во вторник произошло "прямое столкновение" в районе населенного пункта Эль-Лаббун в Ливане.

"Силы сопротивления застали врасплох наступающих израильтян, нанесли по ним удар из засады, что привело к потерям с их стороны", - подчеркивается в сообщении телеканала.

По данным "Аль-Майядина", бойцы "Хезболлы" обстреляли израильских военных из артиллерийских орудий, а также применили ракеты, что "вынудило израильские силы отступить".

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Хроника 07 октября 2023 года – 08 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ
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