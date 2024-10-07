ВВС Израиля за две недели атаковали 100 целей "Хезболлы" в Бейруте

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля за две недели нанесли удары по более чем 100 целям, связанным с движением "Хезболла", в Бейруте, сообщает в понедельник The Times of Israel со ссылкой на заявления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Среди этих целей - центры командования, места хранения вооружений и оружейные производства.

По данным The Times of Israel, за последние месяцы в ЦАХАЛ установили, что "Хезболла" перевозит оружие и оборудование для его производства с юга Ливана и из долины Бекаа в район Дахия в южном предместье Бейрута. В ЦАХАЛ полагают, что "Хезболла" хотело вывести эти ресурсы из-под израильских ударов, и Израиль до недавнего времени воздерживался от налетов на ливанскую столицу. Теперь они проходят ежедневно.

Вместе с тем в ЦАХАЛ сообщили, что в понедельник израильские ВВС на основании разведданных провели интенсивную воздушную операцию и в течение часа нанесли удары более чем по 120 целям "Хезболлы" в южном Ливане. В частности, бомбардировке подверглись объекты элитного подразделения "Хезболлы" - "Силы аль-Хаджа Радвана", ракетных сил и подразделения разведки. ВВС стремились нанести урон военному руководству и огневым возможностям "Хезболлы", а также оказать помощь наземным подразделениям ЦАХАЛ в Ливане.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.