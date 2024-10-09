Поиск

Глава Минобороны Израиля отложил визит в США по просьбе Нетаньяху

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Галант отложил запланированный на среду визит в США по просьбе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на осведомленный источник.

Как заявил телеканалу высокопоставленный израильский чиновник, поездка Галанта была отложена из-за того, что кабинет министров планирует провести голосование по ответу на ракетный удар Ирана.

По его словам, поездка отложена до тех пор, пока кабинет министров страны не утвердит план ответных мер в отношении Тегерана.

Кроме того, сообщил собеседник телеканала, Нетаньяху хочет поговорить с президентом США Джо Байденом. И пока это не произойдет, он не хочет, чтобы Галант приезжал в США, заявил чиновник.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Галант отложил намеченную поездку в Вашингтон.

"Насчет встречи министра (обороны США Ллойда - ИФ) Остина с министром Галантом нам только что сообщили, что министр Галант откладывает свою поездку в Вашингтон, округ Колумбия. Министр Остин надеется вскоре с ним встретиться", - заявила Сингх журналистам в ходе брифинга.

Вашингтон Джо Байден Минобороны Израиля Иран Пентагон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В штабе Трампа назвали ложью книгу Боба Вудворда об экс-президенте

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году до $80,9 за баррель

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году до $80,9 за баррель

Пограничники РФ с 1 января перестанут нести службу на КПП на границе Армении и Ирана

Пограничники РФ с 1 января перестанут нести службу на КПП на границе Армении и Ирана

Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале 2025 года

Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале 2025 года

Производителей коньяка во Франции тревожат планы ЕС и КНР взаимно повысить пошлины

Производителей коньяка во Франции тревожат планы ЕС и КНР взаимно повысить пошлины

Великобритания ввела санкции против войск РХБЗ РФ

Нобелевскую премию по физике присудили за машинное обучение

Нобелевскую премию по физике присудили за машинное обучение
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });