Глава Минобороны Израиля отложил визит в США по просьбе Нетаньяху

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Галант отложил запланированный на среду визит в США по просьбе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на осведомленный источник.

Как заявил телеканалу высокопоставленный израильский чиновник, поездка Галанта была отложена из-за того, что кабинет министров планирует провести голосование по ответу на ракетный удар Ирана.

По его словам, поездка отложена до тех пор, пока кабинет министров страны не утвердит план ответных мер в отношении Тегерана.

Кроме того, сообщил собеседник телеканала, Нетаньяху хочет поговорить с президентом США Джо Байденом. И пока это не произойдет, он не хочет, чтобы Галант приезжал в США, заявил чиновник.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Галант отложил намеченную поездку в Вашингтон.

"Насчет встречи министра (обороны США Ллойда - ИФ) Остина с министром Галантом нам только что сообщили, что министр Галант откладывает свою поездку в Вашингтон, округ Колумбия. Министр Остин надеется вскоре с ним встретиться", - заявила Сингх журналистам в ходе брифинга.