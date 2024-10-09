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Главком силами США в Европе подготовил список вооружений, которые могли бы помочь Украине

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Крис Каволи составил список имеющихся у США систем вооружения, которые могли бы помочь украинским военным сражаться более эффективно и которые администрация президента Джо Байдена еще не предоставила, сообщает CNN со ссылками на источники.

По данным телеканала, в список вошли, в частности, крылатая ракета класса "воздух-поверхность" воздушного базирования и система связи, известная как Link 16, используемая США и НАТО. Как предполагается, она обеспечивает более бесперебойную связь между боевыми системами и особенно полезна для воздушных и наземных целей.

CNN отмечает, что Украина неоднократно запрашивала обе системы, "но официальные лица США ранее выражали обеспокоенность по поводу возможности попадания в руки России секретных американских технологий". Кроме того, считают источники, ракеты класса "воздух-поверхность", которые запускаются с истребителей, "могут оказаться бесполезными для украинцев, если они не достигнут определенного уровня превосходства в воздухе".

Телеканал пишет, что на встрече с Байденом в конце сентября Зеленский представил список целей, которые он намерен поражать на территории России с помощью дальнобойных ракет. Именно "этот список, а не вооружения, является ключевой частью "плана победы" Зеленского", отмечается в сообщении.

Байден не согласился, но и не отклонил просьбу Киева разрешить использовать американские ракеты для ударов по целям в глубине России. Была достигнута договоренность о продолжении обсуждения этого вопроса на встрече в рамках заседания контактной группы помощи Украине в германском Рамштайне. Однако "Байден больше не встретится с Зеленским в ближайшем будущем после того, как отменил поездку в Германию на этой неделе", и "маловероятно, что США изменят свою политику в отношении ракет дальнего радиуса действия", сообщили CNN официальные лица.

В целом, отмечает телеканал, "официальные американские представители заявляют, что они предоставляют Украине все, в чем, по мнению военных, Киев нуждается на данный момент для поддержки своей борьбы".

США Украина Европа
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