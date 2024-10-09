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В Турции заблокировали мессенджер Discord

В Турции заблокировали мессенджер Discord
Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Власти Турции по решению суда заблокировали доступ к мессенджеру Discord из-за сомнений в безопасности платформы и подозрений в ее использовании в преступных целях, сообщает в среду газета Daily Sabah.

"Мы намерены защитить наших детей и молодежь от опасных публикаций в социальных сетях и в интернете", - написал министр юстиции страны Йылмаз Тунч в социальной сети X.

Он отметил, что суд постановил закрыть доступ к мессенджеру из-за подозрений, что он использовался при совершении преступлений сексуального характера в отношении детей.

Турция Discord
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