Поиск

Нобелевскую премию по химии присудили за изучение структуры белков

Нобелевскую премию по химии присудили за изучение структуры белков
Фото: Steffen Trumpf/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Лауреатами Нобелевской премии по химии 2024 года стали Дэвид Бейкер из Медицинского института Говарда Хьюза – за "компьютерный дизайн белков", а также сотрудники компании Google DeepMind Демис Хассабис и Джон Джампер – "за предсказание структуры белка".

Подробнее об исследованиях лауреатов рассказывает пресс-релиз.

"Одно из открытий, признанных в этом году, касается построения белков. Другое – об исполнении 50-летней мечты: предсказании структур белков по их аминокислотным последовательностям. Оба эти открытия открывают огромные возможности", – сказал Хайнер Линке, председатель Нобелевского комитета по химии.

Жизнь на планете существует благодаря белкам, а ее разнообразие указывает на удивительные функции белков как химических инструментов. Они контролируют и управляют всеми химическими реакциями, которые в совокупности являются основой жизни. Белки также функционируют как гормоны, сигнальные вещества, антитела и строительные элементы различных тканей.

Белки обычно состоят из 20 различных аминокислот, их можно назвать строительными блоками жизни. В 2003 году Бейкер разработал новый уникальный белок, не похожий ни на один другой. С тех пор группа исследователей под его руководством создавала одно за другим белковые соединения, включая белки, которые можно использовать в качестве фармацевтических препаратов, вакцин, наноматериалов и крошечных датчиков.

Второе открытие касается одной из самых сложных задач в биохимии – реконструкции трехмерной структуры белков на основе их аминокислотной последовательности. В белках аминокислоты связаны в длинные нити, образующие трехмерную структуру, которая имеет решающее значение для функции белка. С 1970-х годов исследователи пытались предсказать структуры белков из последовательностей аминокислот, но это было крайне сложно. Однако в этой области удалось сделать прорыв.

В 2018 году Хассабис и Джампер представили алгоритм машинного обучения AlphaFold. В 2020 году исследователи выпустили вторую версию алгоритма, AlphaFold2. С ее помощью они смогли предсказать структуру практически всех 200 млн белков, которые идентифицировали ученые. С того момента AlphaFold2 использовали более двух миллионов человек из 190 стран. Весной 2024 года Google DeepMind уже создала AlphaFold3. Модель ИИ AlphaFold и ее версии используются для решения многих теоретических и практических задач, от исследований устойчивости к антибиотикам и поиска потенциальных мишеней для лекарств до реконструкции молекулярных структур и создания изображения ферментов, которые могут разлагать пластик.

Размер денежной части Нобелевской премии в 2024 году составляет 11 млн шведских крон (чуть менее $1,1 млн). Половина премии достанется Бейкеру, вторая половина будет поделена между Джампером и Хассабисом. Премии будут вручены на официальной церемонии в Стокгольме 10 декабря.

В 2023 году Нобелевскую премию по химии получили Мунги Бавенди, Луис Брус и Алексей Екимов – за открытие и синтез квантовых точек. В 2022 году наградой были отмечены Каролин Бертоцци, Мортен Мельдаль и Барри Шарплесс (получил вторую премию) – за развитие методов клик-химии и биоортогональной химии. В 2021 году список лауреатов пополнили Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан – за развитие асимметрического органокатализа. Присуждаемые Нобелевским комитетом премии по химии могут оказаться на стыке с биологией: так, в 2020 году лауреатами стали разработчицы "генетических ножниц" CRISPR/Cas Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна.

Вчера, 8 октября, объявили лауреатов Нобелевской премии по физике: премию присудили Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей.

7 октября Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма объявил имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Обладателями награды стали Виктор Эмброс и Гэри Равкан – за открытие и исследование микроРНК.

В четверг, 10 октября, объявят нового лауреата Нобелевской премии по литературе.

Швеция Нобелевская премия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Boeing отозвал предложение об оплате труда бастующих работников

Boeing отозвал предложение об оплате труда бастующих работников

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google

В Турции заблокировали мессенджер Discord

В Турции заблокировали мессенджер Discord

Во Флориде эвакуируют миллионы человек в ожидании урагана "Милтон"

Во Флориде эвакуируют миллионы человек в ожидании урагана "Милтон"

Rio Tinto купит производителя лития Arcadium за $6,7 млрд

Rio Tinto купит производителя лития Arcadium за $6,7 млрд

Главком силами США в Европе подготовил список вооружений, которые могли бы помочь Украине

Главком силами США в Европе подготовил список вооружений, которые могли бы помочь Украине

Что случилось этой ночью: 9 октября, среда

ФБР арестовала афганца, планировавшего теракт в день президентских выборов в США

ФБР арестовала афганца, планировавшего теракт в день президентских выборов в США

В штабе Трампа назвали ложью книгу Боба Вудворда об экс-президенте

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году до $80,9 за баррель

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году до $80,9 за баррель
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });