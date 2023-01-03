Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Пекин раскритиковал требование ряда стран теста на COVID-19 от прибывающих из КНР

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Пекине считают неприемлемым введение рядом стран ограничительных мер по коронавирусу COVID-19 исключительно для прибывающих из КНР, сообщает газета Global Times со ссылкой на заявление представителя МИД КНР Мао Нин.

"По теме введения некоторыми странами временных ограничений в адрес китайских туристов, представитель министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что ограничения исключительно в отношении Китая - необоснованные с научной точки зрения, и такие меры являются неприемлемыми", - пишет издание.

В миреЮжная Корея будет тестировать на COVID-19 приезжающих из Макао и ГонконгаЮжная Корея будет тестировать на COVID-19 приезжающих из Макао и ГонконгаЧитать подробнее

США, Великобритания, Индия, Япония, Италия, Испания, Канада, Австралия объявили о введении некоторых ограничительных мер в отношении путешественников из Китая на фоне волны COVID-19. В частности, они приняли решение требовать от всех лиц, прибывающих из КНР, предъявлять отрицательный тест на коронавирус.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означало применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Однако ранее в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.

Китайские власти с 8 января планируют отменить обязательный карантин для прибывающих в страну. Администрация Гонконга также намерена с 8 января отказаться от подобных карантинных мероприятий при поездках между этим специальным административным районом и материковым Китаем.

Хроника 09 января 2020 года – 03 января 2023 годаПандемия коронавируса
Китай Коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Космонавтов смогут готовить к работе в открытом космосе на американском сегменте МКС

Космонавтов смогут готовить к работе в открытом космосе на американском сегменте МКС
Пандемия коронавируса

Южная Корея будет тестировать на COVID-19 приезжающих из Макао и Гонконга

Южная Корея будет тестировать на COVID-19 приезжающих из Макао и Гонконга

Байден заявил, что США и Южная Корея не обсуждают совместные ядерные учения

Что произошло за день: понедельник, 2 января

Европарламент начал процесс срочного лишения двух депутатов иммунитета

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Бразилии началась церемония прощания с Пеле

В Бразилии началась церемония прощания с Пеле

Гроб с телом Пеле доставили на стадион "Сантос" для церемонии прощания

Гроб с телом Пеле доставили на стадион "Сантос" для церемонии прощания

В Ватикане началось прощание с папой римским на покое Бенедиктом XVI

В Ватикане началось прощание с папой римским на покое Бенедиктом XVI
Военная операция на Украине

Российская дальняя авиация в 2023 году будет участвовать в СВО на Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });