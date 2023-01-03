Пекин раскритиковал требование ряда стран теста на COVID-19 от прибывающих из КНР

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Пекине считают неприемлемым введение рядом стран ограничительных мер по коронавирусу COVID-19 исключительно для прибывающих из КНР, сообщает газета Global Times со ссылкой на заявление представителя МИД КНР Мао Нин.

"По теме введения некоторыми странами временных ограничений в адрес китайских туристов, представитель министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что ограничения исключительно в отношении Китая - необоснованные с научной точки зрения, и такие меры являются неприемлемыми", - пишет издание.

США, Великобритания, Индия, Япония, Италия, Испания, Канада, Австралия объявили о введении некоторых ограничительных мер в отношении путешественников из Китая на фоне волны COVID-19. В частности, они приняли решение требовать от всех лиц, прибывающих из КНР, предъявлять отрицательный тест на коронавирус.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означало применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Однако ранее в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.

Китайские власти с 8 января планируют отменить обязательный карантин для прибывающих в страну. Администрация Гонконга также намерена с 8 января отказаться от подобных карантинных мероприятий при поездках между этим специальным административным районом и материковым Китаем.