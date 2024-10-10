В Пентагоне пока не определили дату встречи контактной группы по Украине

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Новая дата встречи контактной группы по Украине "Рамштайн" еще не определена, заявил на брифинге представитель Минобороны США Патрик Райдер.

"Встречу контактной группы по Украине, изначально запланированную на 12 октября, отложили. У меня нет сейчас информации о новых сроках и месте встречи, мы сейчас работаем над этим", - сказал он.

Райдер пообещал предоставить эти сведения, когда ситуация прояснится.

9 октября американское командование подтвердило, что встречу контактной группы на авиабазе "Рамштайн" отложили после того, как президент Джо Байден отменил поездку в Германию из-за приближавшегося к США мощного урагана "Милтон".

Изначально планировалось, что встреча на базе "Рамштайн" пройдет 12 октября. В саммите группы, состоящей из около 50 стран, предполагалось участие примерно 20 лидеров государств, в том числе президента Украины Владимира Зеленского.