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Грузию на саммите ЕС призовут сменить политический курс

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Процесс вступления Грузии в Евросоюз застопорился, необходимы перемены, при этом в ЕС поддерживают грузинский народ и готовы оказывать ему помощь, заявил высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Переговоры по вступлению (Грузии в ЕС) находятся в тупике. И если не будет принято мер по изменению тенденции, то верх одержит стагнация. Думаю, что послание будет таким", - сказал высокопоставленный чиновник журналистам, знакомя их на условии анонимности с повесткой саммита Евросоюза 17-18 октября.

Ему был задан вопрос, чего ожидать Тбилиси от встречи европейских лидеров, каково будет послание грузинскому правительству.

"Кроме того, второе послание будет заключаться в том, что руководители (стран ЕС), Европейский совет, институты Европейского союза стоят на стороне грузинского народа и оказывают ему свою помощь", - добавил функционер ЕС.

Грузия значится в повестке саммита по разделу внешней политики.

Депутаты Европарламента в резолюции, принятой 9 октября, заявили, что нынешнее "отступление от демократии" в Грузии приостанавливает интеграцию страны с ЕС, и потребовали заморозить европейское финансирование Тбилиси.

В резолюции говорится, что хотя в декабре 2023 года Грузии был предоставлен статус кандидата в ЕС, "правящая партия "Грузинская мечта" (...) продвигает все более авторитарную повестку".

Кроме того, в документе отмечается, что новые грузинские законы в сочетании с изменениями в избирательном законодательстве страны и растущей антиевропейской риторикой "нарушают свободу слова, подвергают цензуре СМИ, налагают ограничения на критические голоса в гражданском обществе и секторе НПО и дискриминируют уязвимых людей".

Из резолюции следует, что, если такие законы не будут отменены, прогресс в отношениях Грузии с ЕС невозможен.

Грузия ЕС Европейский совет Евросоюз
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