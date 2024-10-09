Кобахидзе назвал новую резолюцию Европарламента по Грузии несправедливой

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что принятая Европарламентом резолюция по Грузии будет такой же безрезультативной, как и предыдущие.

"У нас мало кто удивился этой резолюции Европарламента. С начала военных действий на Украине Европарламент принял три аналогичные резолюции по Грузии. Здесь видна рука тех сил, которых мы называем партией глобальной войны", - сказал Кобахидзе в среду в интервью телекомпании "Имеди".

По его словам, "конкретные силы не могут смириться с тем, что в Грузии не состоялся второй фронт против России".

"Эти силы возлагают надежды на наши парламентские выборы, чтобы привести к власти оппозицию, готовую выполнить любое задание, но все эти надежды обречены на крах, так как наше общество уже хорошо понимает, что происходит вокруг нашей страны", - отметил Кобахидзе.

Он заявил, что принятая в среду резолюция Евросоюза несправедлива в той ее части, где говорится о наказании представителей правящей партии "Грузинская мечта" и покровительстве главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".

"У несправедливого документа нет никакой цены. Эта резолюция будет такой же безрезультативной, как и предыдущие три", - сказал грузинский премьер.

По его словам, обнародование заключения Еврокомиссии о ситуации в Грузии было намечено на 20 октября, однако в связи с выборами в грузинский парламент 26 октября, его перенесли на 30 октября.

"Сам факт, что заключение Еврокомиссии не публикуется до выборов указывает на то, что у партии глобальной войны уже нет прежнего влияния, так как в этой партии отлично знают - грузинская оппозиция проигрывает выборы, и акцент перенесли на поствыборный период", - считает Кобахидзе.