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Боррель заявил в Европарламенте, что Грузия отдаляется от Евросоюза

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Власти Грузии предлагают законы, которые отдаляют страну от вступления в Европейский союз, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"В декабре прошлого года, когда Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление в Европейский союз, мы надеялись, что это станет сильным стимулом для правительства провести значительные реформы в направлении открытия переговоров с ЕС. Вместо этого в последние месяцы правящие органы предложили законы, которые отдалили страну от этой цели", - сказал Боррель, выступая во вторник на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Он, в частности, привел в пример вызвавший массовые протесты закон об иностранном влиянии, который, по его словам, "душит гражданское общество и медиаорганизации".

"В то же время стала громче риторика против Европейского союза", - продолжил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Боррель сообщил, что ЕС "отреагировал соответствующими мерами: процесс вступления Грузии в Европейский союз был прерван, политические контакты были понижены, поддержка Европейского союза через Европейский фонд мира в объеме 30 млн евро приостановлена, пока пересматривается портфель помощи".

"Мы также слышали ложные обвинения и откровенную дезинформацию о Европейском союзе и его ценностях, распространяемые должностными лицами правящей партии, включая премьер-министра (Ираклия Кобахидзе) и членов парламента. (...) Европейский союз продолжит разоблачать такие ложные нарративы и реагировать на антидемократические действия", - добавил глава европейской дипломатии.

Он подчеркнул, что "предстоящие парламентские выборы станут серьезным испытанием для демократии в Грузии".

"Избирательная кампания уже была омрачена тревожными заявлениями и действиями правящей партии, включая обещания запретить оппозиционные партии и попытки ограничить гражданское общество и СМИ. Такая тактика напоминает тактику авторитарных режимов. Если эти меры будут реализованы, они явно будут противоречить заявленной цели Грузии вступить в Европейский союз, а также ценностям и принципам, лежащим в основе членства в ЕС. Европейский союз будет внимательно следить за проведением этих предстоящих выборов", - заявил Боррель.

"Мы ожидаем, что они будут мирными, свободными и справедливыми, действительно отражающими волю грузинского народа. Двери Европейского союза остаются открытыми, но грузинским властям сначала необходимо снова соответствовать ценностям и нормам ЕС и подтвердить приверженность Грузии пути к Европейскому союзу", - резюмировал он.

Грузия Европарламент Европейский союз Жозеп Боррель Страсбург
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