Перекрытие обрушилось в психдиспансере на Кубани, погибла медработник

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Межэтажное перекрытие обрушилось в двухэтажном здании психоневрологического диспансера в Кореновском районе Краснодарского края в ночь на воскресенье, погибла сотрудница медучреждения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 01:15 мск 13 октября от оперативного дежурного ЕДДС МО Кореновский район поступило сообщение о том, что произошло обрушение межэтажного перекрытия в здании психоневрологического диспансера по адресу: город Кореновск, ул. Бувальцева, 87А", - говорится в сообщении.

Под завалом обнаружено тело женщины из числа медперсонала, эвакуированы 206 человек, информирует пресс-служба.

По данным ведомства, обрушение произошло на площади около 100 кв. м. Причина устанавливается.

Пресс-служба У СКР по региону сообщила о возбуждении уголовного дела о халатности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.