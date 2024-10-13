Поиск

Один человек убит при стрельбе в Оклахома-Сити, не менее 12 ранены

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Стрельба произошла в развлекательном центре в Оклахома-Сити, столица американского штата Оклахома, один человек погиб, не менее 12 госпитализированы с огнестрельными ранениями, сообщает CNN.

Как рассказал телеканалу сержант Джон Скута из полицейского управления Оклахома-Сити, примерно в 12:30 субботы по местному времени (20:30 субботы по Москве) словесная перепалка между двумя группами людей на вечеринке привела к стрельбе на парковке.

"Затем эти люди вернулись в центр событий, где стрельба продолжилась", — добавил Скута.

Участники конфликта задержаны. Что стало причиной драки и сколько человек стреляли, пока неизвестно.

США Оклахома стрельба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 октября

США могут разместить в Израиле систему противоракетной обороны THAAD

Мощный шторм оставил 1,6 млн человек в Сан-Паулу без электричества

Алишер Усманов подал жалобу в прокуратуру Кельна на немецкого журналиста

Что случилось этой ночью: суббота, 12 октября

Ущерб от урагана "Милтон" в США составил около $50 млрд

Ущерб от урагана "Милтон" в США составил около $50 млрд

Штаб Трампа попросил усилить его охрану военной авиацией

Штаб Трампа попросил усилить его охрану военной авиацией

Индекс потребдоверия в США в октябре неожиданно снизился до 68,9 пункта

Индекс потребдоверия в США в октябре неожиданно снизился до 68,9 пункта
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });