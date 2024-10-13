Один человек убит при стрельбе в Оклахома-Сити, не менее 12 ранены

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Стрельба произошла в развлекательном центре в Оклахома-Сити, столица американского штата Оклахома, один человек погиб, не менее 12 госпитализированы с огнестрельными ранениями, сообщает CNN.

Как рассказал телеканалу сержант Джон Скута из полицейского управления Оклахома-Сити, примерно в 12:30 субботы по местному времени (20:30 субботы по Москве) словесная перепалка между двумя группами людей на вечеринке привела к стрельбе на парковке.

"Затем эти люди вернулись в центр событий, где стрельба продолжилась", — добавил Скута.